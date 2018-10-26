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Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:55 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak tutuklu bulunan 18 kişi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iade talepnamesi hazırladı.

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Adalet Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir.

26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dış İşleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Türkiye Cemal Kaşıkçı Türkiye'den Kaşıkçı hamlesi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu olay almanya ya da abd'de olsaydı bizim gibi pasif kalınmazdı bu nasıl idare ve yöneticilik ???
Adamlar bi bolük gelip ülkende cinayet isliyo ve uyuyosun. Şimdide iade isteniyo. laf olsun torba dolsun.
he ya onlarda yazı gidince hemen gönderir.
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