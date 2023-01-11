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Türkiye’den çok konuşulacak bir hamle daha! Bu İHA ilk kez görüntülendi, keşif ve istihbarat yapacak…

11.01.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye insansız hava araçları yapımında önemli bir gelişmeye daha imza attı. BAYKAR yaptığı son paylaşımında keşif ve istihbarat için kullanılacak Bayraktar DİHA, 8 bin feet testini başarıyla geçtiğini duyurdu. Dikey iniş kalkış yapabilen ilk insansız hava aracı DİHA’nın, 12 saat havada kalabildiği açıklanırken özellikleri ile yine tüm dünyada gündem yaratması bekleniyor.

Türkiye’den çok konuşulacak bir hamle daha! Bu İHA ilk kez görüntülendi, keşif ve istihbarat yapacak…

Türkiye savunma sanayiindeki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’nın (DİHA) 8 bin fit (2400 m.) operasyonel irtifa uçuş testi başarıyla tamamlandı. Baykar, Bayraktar DİHA’nın test uçuşu görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaştı. “Milli Teknoloji Hamlesi” etiketiyle paylaşılan mesajda, “Bayraktar DİHA 8 bin fit operasyonel irtifa uçuşu” ifadelerine yer verildi. İlk kez TEKNOFEST’te sergilenen Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak öne çıkıyor.

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3 FARKLI İNİŞ MODU VAR! ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bayraktar DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçen Bayraktar DİHA’nın bu modda sadece yakıt motoru aktif oluyor. İniş modu için dikey, gövde üzerine ve paraşütlü iniş olmak üzere 3 farklı opsiyon bulunuyor. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemlerine de sahip.

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HABERLEŞME MENZİLİ 150 KM, 12 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Bayraktar DİHA, düşük yakıt tüketimli benzinli motoru sayesinde 12 saat havada kalabiliyor. İnsansız hava aracı 150 km’ye kadar haberleşme menziline sahip. Seyir hızı 45-50 knot olan DİHA, 80 knot maksimum hıza çıkabiliyor. 9 bin fit operasyonel irtifaya sahip DİHA’nın irtifa tavanı ise 15 bin fit. 5 metre kanat açıklığı ve 1.5 metre uzunluğa sahip hava aracı 5 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Bayraktar DİHA’nın azami kalkış ağırlığı da 50 kilogram olacak. Bayraktar DİHA lazer mesafe ölçer ve lazer işaretleyiciye de sahip olacak.

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İnsansız Hava Aracı (İHA) baykar savunma bayraktar

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