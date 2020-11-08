Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Azerbaycan’ın zaferi ile ilgili paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim Hikmet Hajiyev. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun Türkiye Bayrağı Azerbaycan Bayrağı."

Milli Savunma Bakanlığı, Şuşa'nın işgalden kurtarılışını şu mesajla kutladı: "Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Ve Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu... Kutlu olsun. Uğurlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın Şuşa zaferini kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay paylaşımında "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’ın zaferi ile ilgili "Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan"dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında "Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı" ifadelerini kullandı.

