HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan ordusu Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler ise Hankendi'yi tahliye ediyor

Azerbaycan ordusu Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler ise Hankendi'yi tahliye ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2020 13:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan'dan Şuşa'nın kurtarılmasının ardından vatandaşlar kutlamalar için sokaklara dökülürken, Ermeniler ise Hankendi'yi tahliye etmeye başladı.

Azerbaycan ordusu Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler ise Hankendi'yi tahliye ediyor

Dağlık Karabağ savaşında kırk ikinci güne girilirken, Azerbaycan tarihi bir zafer kazandı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardığını açıkladı. Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." ifadelerini kullandı.

Halka sesleniş konuşması sırasında müjdeli haberi duyuran Aliyev ayrıca, "Biz tarihi Şuşa zaferini müzakere masasında değil savaş meydanında kazandık" dedi.

ŞEHRİ TAHLİYE EDİYORLAR

Şuşa'yı kurtaran Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye doğru ilerlerken, bölgeden gelen görüntülerde Ermeni sivillerin Hankendi'yi terk ettiği ve araçlarla uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

terk2

Gelişmeler üzerine Ermeniler, Hankendi'yi tahliye etmeye başladı. Kentten gelen görüntülerde, yüzlerce insanın yola düşerek şehri terk etmeye başladığı görüldü.

Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardıAzerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı

AZERBAYCAN'DA ZAFER SEVİNCİ

Şuşa'nın kurtarılması Azerbaycan'da ise sevinçle karşılandı. Vatandaşlar sokaklara döküldü. Bayrağını alan sokaklara çıkarken caddelerde araç konvoyları oluştu.

1

2

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardıAzerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?
En Çok Okunan Haberler
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Kılıçdaroğlu'ndan seçimi kazanan Biden'a Türkiye mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan seçimi kazanan Biden'a Türkiye mesajı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Diğer Haberler
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu, halk sokağa döküldü! Bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
ADB'de bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Maskeler yağmurda koronavirüse karşı korur mu?
Maskeler yağmurda koronavirüse karşı korur mu?
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı
Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı
ABD'nin yeni Başkanı Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.