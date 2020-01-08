Türkiye'den Libya'ya ilk askeri kafile gönderildi

AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaptığı toplantılarda, önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlerken, gündemdeki konulara ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı.
TBMM'de kabul edilen tezkerenin ardından Libya'ya "peyder pey asker gönderileceği" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında bu görüşünü aktardı.
LİBYA'YA GÖNDERİLECEK ASKER SAYISI BELLİ DEĞİL
AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, tezkere kapsamında Libya'ya ilk etapta 35 asker gönderildi. Ancak toplam gönderilecek asker sayısı konusunda net bilgi verilmedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum