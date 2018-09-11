HABER

Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık

Romanya'da düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz yer aldı.

KRİTİK İDLİB MESAJI

Çavuşoğlu, İdlib hakkında basının sorularını yanıtladı. İdlib'deki son surumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Teklifimiz açık. ( İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Diplomatik Kulüp'te düzenlenen toplantı, heyetler arası düzenlenen iki oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Toplantı hakkında daha önce yapılan açıklamada, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alınan kararların değerlendirilmesinin ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtilmişti.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ilki 9 Haziran 2016'da Varşova'da, ikincisi 25 Ağustos 2016'da Ankara'da, üçüncüsü ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla 25 Ağustos 2017'de Varşova'da yapılmıştı.


PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattıYerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı
ÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istediÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.