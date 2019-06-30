HABER

Türkiye Drone Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

Şampiyonanın ikinci etabı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirildi.

Behramkale köyündeki ATİ Havacılık Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 drone sporcusu ilk 3'e girmek için kıyasıya yarıştı.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelerle mücadele veren pilotlar, özel olarak dizayn edilen gözlükler aracılığıyla alandaki engebeleri geçmeye çalıştı.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından pilotlardan Atakan Mercimek birinci, Özgürcan Özçelik ikinci, Batu Eril Kun ise üçüncü oldu.

Drone Yarışcıları Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Hava Sporları Federasyonu Kurul Üyesi Göksel Kervancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın toplamda 4 etaptan oluştuğunu söyledi.

Etaplar sonunda ilk üçe giren pilotların Türkiye Milli Drone Takımı'nı oluşturacağını aktaran Kervancı, "İlk ikiye giren kişiler de TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da yapılacak Dünya Drone Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecekler. Bundan sonraki etabımız Kapadokya bölgesinde olacak. Final ise İstanbul Sultanahmet'te olacak." diye konuştu.

Öte yandan şampiyonada dereceye giren sporculara protokol tarafından ödül verildi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklamasıKaramollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
Evinde gördüğü yılanı yakalayarak doğaya saldıEvinde gördüğü yılanı yakalayarak doğaya saldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale drone Hava Sporları şampiyona TEKNOFEST

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: Yasal işlem başlatılacak

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Bartın'da hortum paniği!

Hortum paniği! Aynı anda oluştular

İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu!

İstanbul'da yakalandı! 430 kilo altın ele geçirildi

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.