HABER

"Türkiye, dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli" - "Gerek kampları, gerek uyumu gerekse de misafirperverliğimiz açısından Türkiye, bütün dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli." dedi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen dörtlü toplantıda AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununa ilişkin toplantıda bir araya geldi.

Dünyanın, Suriyelilerin yaşadığı göç sorununu "büyük bir dram" olarak değerlendirdiğini vurgulayan Soylu, bu göçün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya etkisinin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Bugün karşı karşıya kalınan göç meselesinin Türkiye'yi önemli derecede etkilediğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Şunu söylemek belki de birçok şeyin ifadesi yerine geçer. Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz. Bıraktığımız miras, kapımızı çalan insanlara, kapımıza gelen insanlara nasıl davrandığımızın belki de gelecekteki en önemli göstergesi olacaktır. Gerek kampları, gerek uyumu gerekse de misafirperverliğimiz açısından Türkiye bütün dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur."

Soylu, göç meselesinin 21'inci asrın en yakıcı meselelerinden biri olduğuna değindi.

Göç konusunda birçok sorunla ve problemle karşı karşı kalındığına dikkati çeken Soylu, halen göç sağanağının güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Soylu, İdlib'de gelişebilecek hadiseler sebebiyle yaklaşık 3 milyon 750 bin kişinin kitlesel göç dalgası oluşturabileceğini vurguladı.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de ortaya koyduğu güvenli bölge konusundaki tezinin de bugün konuşulacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye, dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli" - "Gerek kampları, gerek uyumu gerekse de misafirperverliğimiz açısından Türki

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Turkey - EU - Germany - France meeting on migration issue in Ankara

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı

Türkiye, AB, Almanya ve Fransa ile göç sorununu masaya yatırdı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Bizim de çok kabahatimiz kusurumuz var

Kılıçdaroğlu: Bizim de çok kabahatimiz kusurumuz var

AK Parti'nin 'yerel yönetimler yasa taslağı' hazır

AK Parti'nin 'yerel yönetimler yasa taslağı' hazır

Son dakika! İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Hüseyin Çelik'ten açıklama geldi

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kılıçdaroğlu: Saray Millet İttifakı'nın dağıtmak için özel çalışma yapıyor, ittifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.