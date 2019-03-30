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"Türkiye, en çok yardım yapan ülke konumunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

İHH Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Reşat Başer: - "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Her şeye rağmen, dünyada en çok yardım yapan ülke konumundayız"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Reşat Başer, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Her şeye rağmen, dünyada en çok yardım yapan ülke konumundayız. " dedi.

Başer, Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneğinin Bolu Öğretmenevinde yapılan 3. olağan genel kuruluna katıldı.

Bolu'nun İHH tarafından başlatılan "Yetim Kardeş" Projesinde yaptığı yardımlar sayesinde Türkiye'nin ikinci ili olduğunu kaydeden Başer, "Ailesini kaybetmiş, elini, başını sıcak bir babanın omuzuna koyamayan çocuklara el uzatan ve yeryüzünün hangi coğrafyasında olursa olsun ailesini, babasını kaybettikten sonra sığınacak sıcak bir yuva bulamayan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan yüreğini açan Bolulu insanlara da teşekkür ediyorum. Biz şuna inanıyoruz. Eğer biz bu coğrafyadan yeryüzünün bütün coğrafyalarına bütün topraklarına, mazlumlarına el uzatabiliyorsak her şey için umut vardır." diye konuştu.

Başer, hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Her şeye rağmen, dünyada en çok yardım yapan ülke konumundayız. Bu konumdan dolayı hem ülkemize hem bu hayrın ve paylaşımın her bir parçasına ayrı ayrı teşekkür etmek üzerimizdeki sorumluluklardan bir tanesidir. Ülkemizin sivil toplum örgütleri, yeryüzünün hangi coğrafyasında, hangi kıtasında bir mazlumun gözünden yaş aksa elindeki mendili ile koşup o acıyı silmeye, o acıyı gidermeye gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

İHH'nın yetim çalışması ile yeryüzünde kardeşliği inşa ettiğine de vurgu yapan Başer, Burkina Faso'da karşılaştığı Hristiyan bir annenin yetim projesi ile Müslüman olan kızı ile arasında geçen konuşmaları anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından Bolu İHH'nin olağan kurulu gerçekleşti.

Genel kurula tek liste ile giren mevcut başkan Fethi Sarımsakcı yeniden Bolu İHH Başkanı olarak seçildi.

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Bolu İHH İHH Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Reşat Başer

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