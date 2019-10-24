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Türkiye EPRA 2021 toplantısına ev sahipliği yapmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: - "Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu (EPRA) toplantılarını 2021 yılının ekim ayında ülkemiz ev sahipliğinde yapmak için resmi başvurumuzu ilan ettik"

ATİNA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu (EPRA) toplantılarını Ekim 2021'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapmak için resmi başvuruda bulunulduğunu söyledi.

Şahin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EPRA'nın 50. toplantısında konuşma yaptı.

"EPRA Toplantılarını 2021 yılının ekim ayında ülkemiz ev sahipliğinde yapmak için resmi başvurumuzu ilan ettik." diyen Şahin, bu toplantılara çok önem verdiklerini ifade etti.

EPRA heyetine organizasyon için teşekkür eden Şahin, ''EPRA toplantılarını 2021 yılında güzel bir İstanbul gününde yapmayı çok arzu etmekteyiz.'' dedi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, Norveç, Azerbaycan ve Yunanistan Otoritelerinin Başkanları ile ikili düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiklerini, Yunanistan Düzenleyici Otoritesi (NCRT) ile Selanik ve İstanbul'da karşılıklı toplantıların yapılmasında mutabakata vardıklarını aktardı.t

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Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin epra toplantıları RTÜK

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