Türkiye, Euro 2020'deki ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam çıktığı ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetti. Türkiye Milli Takımı, müsabakadan puan ya da puanlar alarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyordu.
42. dakikada Bale'in savunma arkasına doğru havalandırdığı topa Ramsey hareketlendi. Topu göğsüyle kontrol edip yerden bir vuruşla Uğurcan'ın sağından ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Galler üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Galler penaltı kazandı. Galler'in yıldız oyuncusu Bale penaltı vuruşundan yaralanamadı.
Türkiye ikinci yarıda da aradığı golü bulamazken, maçın uzatma dakikalarında Galler Connor Roberts ile ikinci golü bularak maçı 2-0 kazandı.
Maç hakkında bilgiler
- İki takım en son 1997'de Dünya Kupası elemeleri için İstanbul'da karşılaşmış, Türkiye maçı 6-4 kazanmıştı. Bu Galler'in 4 gol atmasına rağmen kazanamadığı tek maç olarak tarihe geçti.
- Milli futbolcu olarak ilk formasını 1996'da Türkiye'ye karşı giyen Galli teknik direktör Rob Page, 1997'deki son maçta da oynamıştı.
- Türkiye, İtalya maçında yalnızca üç şut çekebildi. Bu Türkiye'nin bir Avrupa Şampiyonası maçında en az sayıda şut çektiği maç oldu. Şutların hiçbiri kaleyi bulmadı.
- İtalya'ya yenilen Türkiye böylelikle katıldığı yedinci büyük turnuvada da ilk maçı kaybetme geleneğinden vazgeçmedi. Öte yandan ikinci maçı kaybetmemeyi başardıkları son üç turnuvada da gruptan çıktılar. Bunlar EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'di.
- 24 yıl 352 günlük yaş ortalaması, Türkiye'yi turnuvanın en genç takımı yapıyor.
- Galler'in Avrupa Şampiyonası finallerinde 7 maçta gol atmayı başaramadığı tek karşılaşma, EURO 2016 yarı finalinde Portekiz'e 2-0 elendikleri maçtı.
- Galler, Kieffer Moore'un gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Moore'un milli formayla attığı altı golünden dördü kafa golüydü.
- Gareth Bale, Galler forması giydiği son 12 karşılaşmada gol atamadı. Bu 2007-2010 arası gol atamadığı 20 maçın ardından en uzun golsüz dönemi oldu.