Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, İş Sanat'ta sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2019 turnesine İş Sanat Konser Salonu'nda gerçekleşen konserle başladı.

Türkiye’deki 12 konservatuvarda gerçekleştirilen seçmeler sonunda orkestraya alınan 76 genç müzisyenden oluşan topluluk, Cem Mansur yönetiminde sahne aldı.

Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu orkestra, seçkin bir repertuvar sundu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde orkestra, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceleri bulunan piyanist Gökhan Aybulus'a eşlik etti.

Yaklaşık 3 saat süren konserde topluluk, Richard Wagner'in "Nürnbergli Usta Şarkıcılar" uvertürü, Sergey Rahmaninov'un "İkinci Piyano konçertosu op.18", Füsun Köksal 'ın "Silent Echoes II" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Romeo ve Jüliet" fantezi uvertür eserlerinin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

Konseri izleyenler arasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, besteci ve piyanist Anjelika Akbar da yer aldı.

Orkestra, 24 Temmuz'da Berlin'de Young Euro Classic Festival'de sahne alacak.

Genç müzisyenlerden oluşan topluluk, 27 Temmuz-4 Ağustos arasında ise Sicilya'da konser verecek.

