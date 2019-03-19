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TÜRKİYE GENELİ HUZUR UYGULAMASI 2019/2 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL(DHA)
Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi. İstanbul'da da yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis helikopterinden detay görüntü
-Polis kontrol noktasından genel görüntü
-Şüpheli görülen araçların durdurulması
-Araç sürücüleri ve yolcuların üst aramasının yapılması
-Araçların aranması
-Denetim noktasındaki polislerden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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