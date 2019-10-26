TÜRKİYE GENELİ HUZUR UYGULAMASI 2019/5 DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM İSTANBUL (DHA)

İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Cevizli'deki denetimde "Zoro" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Şüpheli görülen kişilerde Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Vapur İskelesiydi. Polis ekipleri iskele önünde şüpheli gördükleri kişilere üst araması ve GBT sorgusu yaptı. Aramalarda bir kişinin üzerinden kağıda sarılı vaziyete esrar maddesi çıktı. Kelepçe takılan kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Denetimler kapsamında şüpheli görülen araçlar da durdurularak, sürücüler ve yolcular arandı kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlere katılan 'Eros' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Arama noktalarına polis helikopteri de havadan destek verdi.