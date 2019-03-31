- TÜRKİYE GENELİ SON DURUM

TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
Toplam Sandık : 194.678Toplam Seçmen : 57.093.410Açılan Sandık : 176.955Açılan Sandık Oranı : % 90,9Kullanılan Oy : 43.521.295Geçerli Oy : 42.132.859Katılım Oranı : % 83,98
Parti Adı Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,7421.800.552 AK PARTİ : % 44,9618.941.602 MHP : % 6,792.858.950MİLLET İTTİFAKI : % 37,6415.859.006 CHP : % 30,2512.746.902 İYİ PARTİ : % 7,393.112.104HDP : % 4,011.688.750SAADET PARTİSİ : % 2,471.041.217DSP : % 0,95400.470DİĞER : % 0,86363.298BAĞIMSIZ : % 0,85356.794DP : % 0,57240.234BBP : % 0,35148.769BTP : % 0,26107.989VATAN PARTİSİ : % 0,1875.315TKP : % 0,1250.465* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
İLPARTİADAYOY ORANIAÇILAN SANDIK ORANIADANACHPZEYDAN KARALAR% 53,02% 78,17ADIYAMANAK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 52,66% 97,73AFYONKARAHİSARAK PARTİMEHMET ZEYBEK% 44,16% 100AĞRIAK PARTİSAVCI SAYAN% 55,88% 98,45AMASYAMHPMEHMET SARI% 46,4% 77,92ANKARACHPMANSUR YAVAŞ% 50,61% 92,24ANTALYACHPMUHİTTİN BÖCEK% 50,77% 94,57ARTVİNCHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,27% 100AYDINCHPÖZLEM ÇERÇİOĞLU% 53,64% 84,6BALIKESİRAK PARTİYÜCEL YILMAZ% 47,8% 92,64BİLECİKCHPSEMİH ŞAHİN% 50,44% 100BİNGÖLAK PARTİERDAL ARIKAN% 38,63% 100BİTLİSAK PARTİNESRULLAH TANĞLAY% 44,18% 99,05BOLUCHPTANJU ÖZCAN% 52,72% 96,61BURDURCHPALİ ORKUN ERCENGİZ% 52,36% 99,48BURSAAK PARTİALİNUR AKTAŞ% 49,48% 89,5ÇANAKKALECHPÜLGÜR GÖKHAN% 60,07% 90,21ÇANKIRIMHPİSMAİL HAKKI ESEN% 46,07% 90,62ÇORUMAK PARTİHALİL İBRAHİM AŞGIN% 43,21% 99,45DENİZLİAK PARTİOSMAN ZOLAN% 49,76% 85,76DİYARBAKIRHDPADNAN SELÇUK MIZRAKLI% 63,28% 85,01EDİRNECHPRECEP GÜRKAN% 44,77% 91,57ELAZIĞAK PARTİŞAHİN ŞERİFOĞULLARI% 40,58% 99,19ERZİNCANMHPBEKİR AKSUN% 42,24% 100ERZURUMAK PARTİMEHMET SEKMEN% 63,22% 93,26ESKİŞEHİRCHPYILMAZ BÜYÜKERŞEN% 51,3% 84,96GAZİANTEPAK PARTİFATMA ŞAHİN% 53,89% 97,81GİRESUNAK PARTİAYTEKİN ŞENLİKOĞLU% 49,03% 99,58GÜMÜŞHANEAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,26% 98,82HAKKARİHDPCİHAN KARAMAN% 59,75% 99,18HATAYCHPLÜTFÜ SAVAŞ% 54,99% 84,1ISPARTAAK PARTİŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 38,03% 92,17MERSİNCHPVAHAP SEÇER% 45,14% 75,86İSTANBULAK PARTİBİNALİ YILDIRIM% 48,72% 98,69İZMİRCHPMUSTAFA TUNÇ SOYER% 58,06% 91,92KARSHDPAYHAN BİLGEN% 29,53% 100KASTAMONUMHPRAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU% 49,16% 91,25KAYSERİAK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 63,34% 94,3KIRKLARELİMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,22% 98,24KIRŞEHİRCHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 41,02% 100KOCAELİAK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 54,97% 85,3KONYAAK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 71,18% 87,47KÜTAHYAMHPALİM IŞIK% 38,2% 78MALATYAAK PARTİSELAHATTİN GÜRKAN% 68,79% 90,38MANİSAMHPCENGİZ ERGÜN% 52,98% 84KAHRAMANMARAŞAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 66,69% 90,64MARDİNHDPAHMET TÜRK% 55,04% 93,36MUĞLACHPOSMAN GÜRÜN% 36,93% 83,01MUŞAK PARTİFEYAT ASYA% 33,18% 94,27NEVŞEHİRAK PARTİRASİM ARI% 51,72% 100NİĞDEAK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 37,31% 99,65ORDUAK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 56,49% 91,9RİZEAK PARTİRAHMİ METİN% 72,12% 100SAKARYAAK PARTİEKREM YÜCE% 65,04% 94,9SAMSUNAK PARTİMUSTAFA DEMİR% 47,36% 91,37SİİRTHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,56% 98,88SİNOPCHPBARIŞ AYHAN% 56,69% 97,35SİVASAK PARTİHİLMİ BİLGİN% 49,19% 98,71TEKİRDAĞCHPKADİR ALBAYRAK% 51,1% 90,59TOKATAK PARTİEYÜP EROĞLU% 49,1% 100TRABZONAK PARTİMURAT ZORLUOĞLU% 64,14% 90,84TUNCELİTKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,23% 100ŞANLIURFAAK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 61,32% 87,1UŞAKAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,98% 100VANHDPBEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN% 51,91% 81,59YOZGATAK PARTİCELAL KÖSE% 41,22% 91,62ZONGULDAKAK PARTİÖMER SELİM ALAN% 42,22% 99,59AKSARAYAK PARTİEVREN DİNÇER% 40,62% 100BAYBURTMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 57,14% 80,95KARAMANMHPSAVAŞ KALAYCI% 39,31% 100KIRIKKALEAK PARTİMEHMET SAYGILI% 42,24% 99,51BATMANHDPMEHMET DEMİR% 65,71% 89,4ŞIRNAKAK PARTİMEHMET YARKA% 61,88% 99,16BARTINMHPCEMAL AKIN% 36,03% 100ARDAHANCHPFARUK DEMİR% 48,16% 100IĞDIRMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,01% 100YALOVACHPVEFA SALMAN% 45,85% 100KARABÜKMHPRAFET VERGİLİ% 40,87% 100KİLİSAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,25% 100OSMANİYEMHPKADİR KARA% 53,6% 95,13DÜZCEAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 47% 99,44YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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