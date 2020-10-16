HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Batman'da intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan'ın, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İpek Er'in, geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması Siirt'te başladı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılanan Musa Orhan, duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılacağı, İpek Er'in ailesi ve avukatlarının da duruşmada hazır bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: YasakladıkO ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Annesini balkonda beklerken aşağıya düştü
İstanbul'da korkunç olay! Annesini balkonda beklerken aşağıya düştü
Kırıkkale'de yeni koronavirüs önlemi! Vali duyurdu: Site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
On Numara sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta? 16 Ekim On Numara sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Vali Günaydın'dan korkutan açıklama! Vatandaşları uyardı
Vali'den korkutan açıklama! Vatandaşları uyardı
Konya'da avukata bıçaklı saldırı! Sol gözünü kaybetti
Avukata bıçaklı saldırı! Sol gözünü kaybetti
Alevler içinde kaldı! Son anda kurtarıldı
Alevler içinde kaldı! Son anda kurtarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.