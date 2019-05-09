Türkiye hayranı süper model Antalya’ya geliyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 22-25 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Leather & Fur Fashion Show” fuarının açılış defilesinde, Türkiye’ye olan hayranlığıyla dünyaca tanınan Ana Beatriz Barros Öner Evez, in koreografisi ile podyumda yürüyecek…

Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros, fuara gelecek bin 500 üzerinde yabancı davetli arasında TDKD tarafından yapılan anket sonucunda belirlendi. Antalya’da 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan fuarın açılış defilesi ile ilgili olarak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, “Yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı satın alma heyetinin katılacağı bu yıl ki organizasyonumuzun süper modeli Ana Beatriz Barros oldu. Ana Beatriz Barros’u Türkiye’de görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

