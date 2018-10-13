"Türkiye hiçbir zaman dayatmaları kabul etmedi"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tahliyesine ilişkin, "Türkiye'ye yönelik birtakım tehditler, bazı tarihler ortaya koyup 'bu tarihe kadar, şunu yapın, bunu yapın' gibi dayatmalar oluştu. Ama Türkiye hiçbir zaman bunlara prim vermedi, bu dayatmaları kabul etmedi. Her şey bağımsız ve tarafsız yargının kendi takvimi içinde ve kendi çalışma düzeni içinde yürüdü." dedi.

Yılmaz, partisinin Bingöl İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Brunson'ın İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, bunun tamamen bağımsız ve tarafsız yargının verdiği bir karar olduğunu söyledi.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rahip Brunson davası var. Onunla ilgili de bağımsız ve tarafsız yargımız kararını verdi. Biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik birtakım tehditler, bazı tarihler ortaya koyup 'bu tarihe kadar, şunu yapın, bunu yapın' gibi dayatmalar oluştu. Ama Türkiye hiçbir zaman bunlara prim vermedi, bu dayatmaları kabul etmedi. Her şey bağımsız ve tarafsız yargının kendi takvimi içinde ve kendi çalışma düzeni içinde yürüdü. En son yargımız şahısla ilgili bir ceza takdir etti."