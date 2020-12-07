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Türkiye için kritik hafta: Yaptırımlar gelebilir!

07.12.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye için kritik hafta: Yaptırımlar gelebilir!

Avrupa Birliği devlet başkanlarının Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye'ye yaptırım başlatmayı ele alacakları Perşembe günkü zirve öncesinde bugün AB dışişleri bakanları konuyu değerlendirecekler.

Avrupalı liderler Ekim ayında Akdeniz'de Yunanistan tarafından da egemenlik iddia edilen kesimde petrol ve doğalgaz aramayı durdurmaması halinde Türkiye'nin yaptırım ile karşılaşacağı uyarısında bulunmuşlardı.

Türkiye'nin petrol ve doğalgazın varlığı konusunda veri üreten sismik arama gemisi Oruç Reis'i Kasım sonunda limana geri çekmesi iki ülke arasındaki gerilimi azaltmış olsa da AB yetkilileri Libya, Suriye, Rusya ve Türkiye'de yönetimin "otoriterleşmesi" gibi konuların Ankara ile ilişkilerde sorun yarattığını ifade ettiler.

Üst düzey bir AB yetkilisi, "Şu anda Ekim ayındakinden daha kötü bir durumda olduğumuz görüşüne karşı çıkacak bir AB ülkesi bulunduğunu düşünmüyorum.
Liderler bunun sonuçlarını düşünmeliler... Gerçekleşmeyecek bir değişim bekliyoruz" dedi.

Türkiye'ye yaptırım başlatılıp başlatılmaması büyük ihtimalle AB dönem başkanı Almanya'nın alacağı pozisyona bağlı olarak belirlenecek. Atina ile Ankara arasında arabuluculuk yapan Almanya, Türkiye'nin Ekim ayında pozisyon değiştirerek tekrar Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasından rahatsız olmuştu.

Zirve hazırlıkları hakkında bilgi sahibi bir AB diplomatı, "(Ankara'nın Oruç Reis) arama gemisini (Ekim'deki) zirvenin hemen ardından Akdeniz'e yollaması Türkiye ile Yunanistan için çok çaba sarf eden ülkelerin hiç hoşuna gitmedi. Almanya'nın bile sabrının sınırları var" dedi.

Fransa ve Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isterken, Türkiye yaptırımların bir ihtimal olarak bile dile getirilmesinin yapıcı olmadığını ifade ediyor.

Yine de bazı diplomatlar Oruç Reis'in Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım çağrısında bulunduğu 26 Kasım'dan sonra limana çekilmesine ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diyalog çağrısına dikkat çekerek AB'nin yaptırım adımı atmaktan
imtina edebileceğini ifade ettiler.

Bir AB diplomatı, "Yaptırımlar masada olacak, ancak otomatikman devreye alınmayacak" dedi.

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