Türkiye için kritik hafta: Yaptırımlar gelebilir!

Avrupalı liderler Ekim ayında Akdeniz'de Yunanistan tarafından da egemenlik iddia edilen kesimde petrol ve doğalgaz aramayı durdurmaması halinde Türkiye'nin yaptırım ile karşılaşacağı uyarısında bulunmuşlardı.

Türkiye'nin petrol ve doğalgazın varlığı konusunda veri üreten sismik arama gemisi Oruç Reis'i Kasım sonunda limana geri çekmesi iki ülke arasındaki gerilimi azaltmış olsa da AB yetkilileri Libya, Suriye, Rusya ve Türkiye'de yönetimin "otoriterleşmesi" gibi konuların Ankara ile ilişkilerde sorun yarattığını ifade ettiler.

Üst düzey bir AB yetkilisi, "Şu anda Ekim ayındakinden daha kötü bir durumda olduğumuz görüşüne karşı çıkacak bir AB ülkesi bulunduğunu düşünmüyorum.

Liderler bunun sonuçlarını düşünmeliler... Gerçekleşmeyecek bir değişim bekliyoruz" dedi.

Türkiye'ye yaptırım başlatılıp başlatılmaması büyük ihtimalle AB dönem başkanı Almanya'nın alacağı pozisyona bağlı olarak belirlenecek. Atina ile Ankara arasında arabuluculuk yapan Almanya, Türkiye'nin Ekim ayında pozisyon değiştirerek tekrar Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasından rahatsız olmuştu.