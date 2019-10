Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz. Gerek oradaki mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşme ile heyetler arası görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, bir gazetecinin toplantının süresinin 4 saat sürmesi ve fotoğraflardaki yüz ifadelerine ilişkin, "gergin başladı, mutlu bitti diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna, her siyasetçinin, her liderin bir mizacı olduğunu, kendisine göre Pence'in mizacının fazla ciddi durduğunu ifade etti. Bir siyasi liderin ya da başkan yardımcısının mizacı konusunda yorum yapmayacağını belirterek, "Her şey, açık açık konuşarak başladı. Cumhurbaşkanımız gayet net, samimi bir şekilde bugüne kadarki kaygılarımız, bu noktaya niye geldik, başka meseleler dahil hepsini konuştu." dedi.