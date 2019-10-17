HABER

Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 23:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (3) - "Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz" - "Gerek oradaki mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız" - "Pence'in söylediği gibi 'Biz oraya girmeyeceğiz ya da bir şey yapmayacağız' gibi bir şey konuşulmadı. Onların söylediği şu; 'artık orada Ruslar ve rejim var, onu siz de Ruslarla görüşürsünüz.' dediler. Yani bizim herhangi böyle bir Kobani ve başka bir taahhüdümüz olmadı" - "Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir" - "(Trump'ın mektubu) Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik" - "(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu 'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz. Gerek oradaki mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşme ile heyetler arası görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, bir gazetecinin toplantının süresinin 4 saat sürmesi ve fotoğraflardaki yüz ifadelerine ilişkin, "gergin başladı, mutlu bitti diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna, her siyasetçinin, her liderin bir mizacı olduğunu, kendisine göre Pence'in mizacının fazla ciddi durduğunu ifade etti. Bir siyasi liderin ya da başkan yardımcısının mizacı konusunda yorum yapmayacağını belirterek, "Her şey, açık açık konuşarak başladı. Cumhurbaşkanımız gayet net, samimi bir şekilde bugüne kadarki kaygılarımız, bu noktaya niye geldik, başka meseleler dahil hepsini konuştu." dedi.

Daha sonra kendilerinin de bu belge üzerinde hangi maddede ne gibi değişiklikler olacağına ilişkin müzakereyi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, heyetteki diğer kişilerle yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra da heyetler arası görüşmeye geçtik, orada da hem daha önce hazırlanan videoları da görme imkanı buldular. Gerek bizim DEAŞ'la mücadelemiz gerekse burada 'YPG/PKK nedir, ne yapıyor?' Burada özellikle hep diyorlar ya 'azınlıkların geleceği ne olacak' diye. Burada özellikle dini azınlıkların YPG/PKK ile ilgili şikayetleri, gerek Suriye gerekse içeride. Onların açıklamaları ve bilgileri de kendilerine gösterildi. Sonuçta bu müzakereler ve çalışma sonucunda bu kadar saat nasıl geçti onun da gerçekten farkında olmadık ama neticede böyle bir sonuca vardık, bir netice aldık."

- "Ruslarla anlaşsak da anlaşmasak da uzun zamandır çalışıyoruz"

Çavuşoğlu, bir başka gazetecinin ABD heyeti ile Münbiç ve Kobani konusunda ne konuşulduğu, ABD ve YPG bölgeden çekildikçe, Rusların ve rejimin girmemesi konusunda ABD'liler tarafından bir garanti verilip, verilmediğine ilişkin soru üzerine, "Rusya'nın girip girmemesi Amerika'nın garantisinde olan bir şey değil. Zaten onlar başından beri bize 'biz çekilirsek onlar gelir' diyordu. Biz de Ruslarla zaten değişik boyutlarda anlaşsak da anlaşmasak da uzun zamandır çalışıyoruz. Gerek siyasi ayağında gerekse İdlib'deki ateşkesin devam etmesi, Astana, Soçi süreci var, liderler zirvesi var. Zaten çalışıyoruz. Salı günü Soçi'ye gitmemizin de sebebi bu." ifadesini kullandı.

Kobani meselesini de gündeme kendilerinin getirip, sorduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Burada Pence'in söylediği gibi 'Biz oraya girmeyeceğiz ya da bir şey yapmayacağız' gibi bir şey konuşulmadı. Onların söylediği şu; 'artık orada Ruslar ve rejim var, onu siz de Ruslarla görüşürsünüz.' dediler. Yani bizim herhangi böyle bir Kobani ve başka bir taahhüdümüz olmadı." diye konuştu.

- "Trump'ın twitleri şaşırtmıyor artık"

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesine ilişkin paylaşımının sorulması üzerine ise "Trump'ın twitleri biliyorsunuz, herkesi şaşırtmıyor artık. Farklı farklı aynı konuda bile kısa süre içerisinde twit atması Amerika'nın da çok ilgisini çekiyor. Dolayısıyla böyle bir var olan mutabakattan memnuniyet duyması önemli. Milyonlar diye rakamları abartır ya da abartmaz ona bir şey söylemeyeceğim." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'ye Trump tarafından gönderildiği belirtilen mektup ve mektubun üslubuna ilişkin görüşleri sorulan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Mektup konusuyla ilgili biz harekatı 9'unda başlattık ve dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik, bu bir. İkincisi bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir. Ayrıca Trump'ın bu teröristlerle muhatap olmasını doğru bulmadığını keza Cumhurbaşkanımız dünkü grup konuşmasında da net bir şekilde söyledi. Diğer taraftan böyle bir ara buluculuğun da doğru olmayacağını, kabul edilemeyeceğini de söyledi. Amerika'ya da bunun yakışmadığını söyledi. Mektuptaki üslubun yakışıp, yakışmadığına bakıyoruz, zaten Amerikalılar cevap veriyor. Amerikan toplumu, 'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da. Hiçbir devlet yöneticimizin bugüne kadar, geçmişte de öyle, böyle bir seviyeye indiğini hiçbir zaman görmedik. Dolayısıyla zaten seviyeyle ilgili en iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir."

- "5 günlük sürede atılan her adımı biz görmüş olacağız"

Çavuşoğlu, sahada 5 günde bir gözlem olup olmayacağı ve bu sürece ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz.Gerek oradaki mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız. Çünkü geçmişte tecrübelerimiz var, Münbiç tecrübesi var. Yine Amerika ile özellikle sahada askerlerimizin yürüttüğü bir güvenli bölge oluşturulması için çalışmalar var. Olanlar var, olmayanlar var bunların detayına girmeye gerek yok ama burada ne olup ne bittiğini ya da ne olmadığını biz görmüş olacağız, bu 120 saatlik yani 5 günlük sürede atılan her adımı biz görmüş olacağız."

(Bitti)

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Çavuşoğlu: Barış Pınarı operasyonuna ara verdikÇavuşoğlu: Barış Pınarı operasyonuna ara verdik
Pence: YPG, 120 saat içinde güvenli alandan çekilecekPence: YPG, 120 saat içinde güvenli alandan çekilecek
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar! Trump'ın mektubuna sert tepki

Trump'ın 'Teşekkürler Erdoğan' tweetine yorum!

Son dakika: ABD heyetiyle görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

Meclis'te gerginlik! Destici'den kendisine söz vermeyen Sancar'a: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.