HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

29.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ülke arasındaki doğrudan seyahatler yeni kimlik kartları ibraz edilerek yapılabilecek

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Büyükanne Obama 99 yaşında hayatını kaybetti!Büyükanne Obama 99 yaşında hayatını kaybetti!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

İran ve Çin, 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı

İran ve Çin, 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı

İngiltere’de normalleşme süreci başladı: Düğünlere izin çıktı!

Ülkede normalleşme süreci başladı: Düğünlere izin çıktı!

Ünlü iş insanı helikopter kazasında öldü!

Ünlü iş insanı helikopter kazasında öldü!

Eski ABD Başkanı Obama'nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti

Büyükanne Obama 99 yaşında hayatını kaybetti!

Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız

Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız

NASA yayınladı: Mars'tan yeni görüntü

Mars'tan yeni görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.