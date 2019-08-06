"Türkiye ile Azerbaycan zor günlerde de mutlu günlerde de hep birlikte"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye ile Azerbaycan’ın zor günlerde de mutlu günlerde de hep birlikte olduğunun altını çizerek, "İyi ki Azerbaycan var, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında böyle güçlü ve bizimle dost, kardeş bir ülke var." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'a, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine siyasi katkılarından dolayı, "Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumlarının 100. Yıldönümü Madalyası" takdim edildi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende konuşan Bozkır, programdan dolayı memnuniyetini belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan’ın böyle güzel ilişki içinde olduğu bir dönemde, tek millet iki devlet anlayışı içinde bütün dünyaya örnek olan güzel bir tablo verildiği dönemde bana büyük bir onur duyacağım bir madalyanın tebliğ edilmesi gerçekten hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir anıdır.” dedi.

Bozkır, Türkiye ile Azerbaycan’ın zor günlerde de mutlu günlerde de hep birlikte olduğunun altını çizerek, iki ülke arasındaki kardeşliğin dünyada hayret uyandırdığını söyledi. Bozkır, "İyi ki Azerbaycan var, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında böyle güçlü ve bizimle dost, kardeş bir ülke var." ifadelerini kullandı.