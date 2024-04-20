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  4. Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD Van İl Müdürlüğü'nden açıklama

Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD Van İl Müdürlüğü'nden açıklama

20.04.2024 22:28
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Van'ın Başkale ilçesi Türkiye-İran sınır hattında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Van İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Almış olduğumuz ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD Van İl Müdürlüğü'nden açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye- İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.01'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Van'ın Başkale ilçesine 61 kilometre uzaklıktaki İran'ın Khoy kenti olarak belirlendi.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

İran sınırında bulunan Başkale ilçesinin sınır mahalleleri Böğrüpek, Kaşkol, gelenler ve Ömerdağı mahallelerinde sarsıntı hissedilmezken, olumsuz bir durum yaşanmadı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Van İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçemizde saat 21.01’de 4.4 büyüklüğündeki deprem afeti sonrası, almış olduğumuz ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Geçmiş olsun Van" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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deprem Van
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