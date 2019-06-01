Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı (5)

ŞEHİT ASKERLER TÖRENLE UĞURLANDI

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 asker için Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı yapılan törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Vali Enver Ünlü, kurum müdürleri ve askeri yetkililer katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dualar edildi. Omuzlara alınan uzman onbaşılar Yasin Çubuk (23), İbrahim Alıcı (26) ve Ali Yılmaz'ın (23) cenazeleri askeri uçağa taşındı. Üçü de bekar olan Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a, İbrahim Alıcı'nın naaşı Tokat Erbaa'ya ve Ali Yılmaz'ın naaşı ise toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)

