Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Sözcü'de yer alan habere göre Çanakkale'de 41 yaşındaki Ramazan Kavalcı, evinde kendini asarak intihar etti.
Çocuğuna okul pantolonu alamadığı için intihar eden ‘İsmail Devrim' haberi sıcaklığını korurken benzer bir haber de Çanakkale’den geldi.
Çanakkale'de, 41 yaşındaki iki öğrenci çocuğu babası Ramazan Kavalcı, dün evinde kendisi asarak intihar etti. Elektrikçilik yapan Kavalcı'nın borçları olduğu sebebi ile intihar ettiği iddia edildi.
Çanakkale Olay gazetesinden Eren Aşnaz ile Baykal Sağlam’ın haberine göre; evinde, eşinin çocuklarını okula gönderdiği saatlerde yaşamına son veren Kavalcı’nın cebinden bir borç defteri çıktığı iddia belirtildi.
Defterde de Kavalcı’nın tefecilerden aldığı 500 bin lira borç paraya ilişkin bilgiler olduğu öğrenildi. Kavalcı'nın cep telefonu da inceleme altına alındı.
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