HABER

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 2 çocuk babası 41 yaşındaki Ramazan Kavalcı, evinde kendini asarak intihar etti. Kavalcı'nın intihar etmesinin arkasındaki sebebin ise tefecilerden yüksek faizle aldığı 500 bin lira borç olduğu iddia edildi.

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Sözcü'de yer alan habere göre Çanakkale'de 41 yaşındaki Ramazan Kavalcı, evinde kendini asarak intihar etti.

Çocuğuna okul pantolonu alamadığı için intihar eden ‘İsmail Devrim' haberi sıcaklığını korurken benzer bir haber de Çanakkale’den geldi.

Çanakkale'de, 41 yaşındaki iki öğrenci çocuğu babası Ramazan Kavalcı, dün evinde kendisi asarak intihar etti. Elektrikçilik yapan Kavalcı'nın borçları olduğu sebebi ile intihar ettiği iddia edildi.

500 BİN LİRALIK BORÇ İDDİASI

Çanakkale Olay gazetesinden Eren Aşnaz ile Baykal Sağlam’ın haberine göre; evinde, eşinin çocuklarını okula gönderdiği saatlerde yaşamına son veren Kavalcı’nın cebinden bir borç defteri çıktığı iddia belirtildi.

Defterde de Kavalcı’nın tefecilerden aldığı 500 bin lira borç paraya ilişkin bilgiler olduğu öğrenildi. Kavalcı'nın cep telefonu da inceleme altına alındı.

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
Dikili'de, iki otlukta peş peşe yangınDikili'de, iki otlukta peş peşe yangın
- Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı- Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale intihar ismail devrim Ramazan Kavalcı

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...

Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.