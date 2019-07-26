Türkiye, İtalya ve Yunanistan’ın kültür rotaları Nilüfer’de birleşiyor

Nilüfer Belediyesi, Mysia Yolları Doğa Tarih ve Kültür Rotaları projesiyle Türkiye, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve Arnavutluk’ta kültür rotaları hazırlayan kurum ve derneklerin toplantısına Misi’de ev sahipliği yaptı.

Türkiye’de Likya Yolu, Evliya Çelebi Yolu ve Frig Yolu gibi birçok tarih ve kültür rotaları hazırlayan Türkiye Kültür Rotaları Derneği’nin yürüttüğü “Avrasya Yolu” projesinin yönetim komite toplantısı Nilüfer’de yapıldı. Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (SCD-V) Hibe Programı tarafından desteklenen proje, Misi’de iki gün boyunca masaya yatırıldı. İtalya’dan Avrupa Via Francigena Belediyeler ve Dernekler Birliği, Yunanistan’dan “Trace Your Eco” Doğa Yürüyüşleri Derneği, Hollanda’dan “Egnatia Yolu” ve “Sultanlar Yolu” Vakıfları, Arnavutluk’tan “Tirana Express” Sanat ve Kültür Derneği, İstanbul’dan “Hiking İstanbul” Grubu, İzmit’ten “Hoşgörü Yolu” Derneği temsilcilerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi ile beraber projenin iştirakçileri olan Edirne ve İzmit belediyeleri yetkilileri de toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Komite toplantısının açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da katıldı. Nilüfer’in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak adına çaba sarfettiklerini ifade eden Zafer Yıldız, “Mysia Yolları Alternatif Turizm Destinasyonları projemizle, insanları doğada yürümeye, köylerimizi ve tarihî coğrafyamızı tanımaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Mysia Yolları Doğa Tarih ve Kültür Rotaları ile ‘Avrasya Yolu’ projesine iştirakçi olarak katılmak bizi çok mutlu etti. Türkiye ile Avrupa arasında insanların temaslarını ve paylaşımlarını teşvik edecek bu projenin, doğal-kültürel mirası koruma çalışmalarımızı destekleyeceğine ianıyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında konuklar 9,5 kilometrelik Mysia Yolları üzerinde doğa yürüyüşü de yaparak rotayı görme imkânı buldu. Katılımcılar Misi Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Derneği, Nilüfer Misi Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Cami Derneği, Atlas Köyü Kadınlar Dayanışma Derneği’ni de ziyaret ederek, tanışma fırsatı buldu. Doğa yürüyüşünün ardından proje ortakları, Görükle Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kurulan Mübadele Evi’ni de gezdi. Konuklar Görükle Kadınları Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği’ni de ziyaret ederek Mübadil Mutfağı’nı da yakından tanıdı.

Nilüfer Belediyesi için rehber Serdar Kuşku tarafından hazırlanan Mysia Yolları projesi, Nilüfer dağ ve ova köylerini, Uluabat Gölü doğasını, Uludağ’ın batısını Marmara Denizi’ne tarihi yollardan bağlayan yürüyüş ve bisiklet rotalarından oluşuyor.



