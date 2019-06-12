Türkiye İzlanda'ya 2-1 yenildi, grupta ilk mağlubiyetini aldı

Türkiye, EURO 2020 elemelerinde H Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi.

İzlanda'ya 3 puanı getiren goller, 21 ve 32. dakikalarda Sigurdsson'dan geldi.

Milli Takım'ın tek golünü ise 40. dakikada Dorukhan attı.

Türkiye karşılaşmaya Mert; Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali; Kenan, Dorukhan, Ozan, İrfan Can, Hakan; Burak 11'iyle başladı.

Cengiz ve Mahmut sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

İkinci yarıda Kenan'ın yerine Yusuf sahadaydı.

Maçın ilerleyen dakikalarında ise İrfan Can'ın yerine Abdülkadir, Dorukhan'ın yerine oyuna girdi.

Karşılaşmaya dengeli başlayan Milli Takım, yediği ilk gol sonrası devre arasına dek bocaladı, ikinci yarıda ise daha etkili bir futbol oynadı. Ancak Ay Yıldızlılar ikinci yarıda İzlanda savunmasını ve kalecisi Haldarsson'u aşamayınca sahadan puansız ayrıldı.

3 takımın 9 puanı var

H Grubu'nda diğer maçlarda Fransa Andorra'yı 4-0, Arnavutluk da Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

İlk 4 maç sonunda Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın 9, Arnavutluk'un 6, Moldova'nın 3 puanı var. Andorra'nın ise puanı yok.

H Grubu'nda 5. maçlar 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Moldova'yla, Fransa Arnavutluk'la, İzlanda'da da Andorra'yla sahasında karşı karşıya gelecek.

Grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

