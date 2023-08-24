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Türkiye kavruluyor! Dikkat, sıcak havaların etkisini düşürmek için bunları mutlaka yapın

24.08.2023 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz başından beri art arda gelen sıcak hava dalgaları kronik rahatsızlığı olanlar ile çocuk ve yaşlılar için risk taşıyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıyor. Peki sıcak havalarda neler yapılabilir? İşte, sıcak havaların etkisini düşürmek için almanız gereken önlemler...

Türkiye kavruluyor! Dikkat, sıcak havaların etkisini düşürmek için bunları mutlaka yapın

Doktorlar, sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, dışarı çıkmak zorunda kalan kişiler güneşten mutlaka korunması gerektiğini belirtiyor. İşte, sıcak havaların etkisini düşürmek için yapmanız gerekenler....

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BOL BOL SU TÜKETİN

Sıcak havalarda vücudun su ihtiyacında artış olur. Doktorlar sağlık açısından gün boyunca düzenli aralıklarla sık sık su içilmesini öneriyor. Güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde egzersiz yapmaktan kaçınılmasını tavsiye eden uzmanlar sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor.

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GÖLGEDE KALMAYA DİKKAT EDİN

Güneşin etkisinin en yoğun olduğu saatlerde gölgede durabilirsiniz. Açık alanda uzun süre kalmak, sıcak çarpması ve güneş yanıkları gibi riskleri artırabilir.

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RAHAT VE BOL KIYAFETLER TERCİH EDİN

Siyah gibi koyu renkler güneşin verdiği sıcaklığı çeker. Bu sebeple açık renk kıyafet tercih etmek faydalı olacaktır. Öte yandan rahat ve bol kıyafetler giymek, sıcak havalarda serin hissetmenize yardımcı olacaktır. Vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunan bu tür kıyafetler, terlemeyi önlemeye yardımcı olur ve vücudunuzun doğal olarak nefes almasını sağlar. Öte yandan pamuklu, keten ya da diğer doğal liflerden yapılmış giysiler, terlemeyi emer ve hızlı bir şekilde buharlaşmasına izin verir. Böylelikle vücudunuz serin kalır ve ter kokusundan kaçınmış olursunuz.

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DIŞARIDA YAPILAN AKTİVİTELERİ SINIRLAYIN

10.00-16.00 saatleri arasında dışarıda egzersiz yapmaktan kaçının. Güneşin etkisinin azaldığı ve sıcaklığın daha serin olduğu akşam saatleri, spor yapmak için daha elverişli olacaktır.

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GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMADAN DIŞARIYA ÇIKMAYIN

Güneşin zararlı UV ışınları, cildimizde yanıklara, kızarıklıklara ve hatta cilt kanserine neden olabilir. Bu sebeple, güneşli günlerde dışarı çıkmadan önce, cildinizi güneşin olumsuz etkilerinden korumak için önemli bir adım atmalısınız. Güneş koruyucu kullanmadan dışarıya çıkmayın.

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