Türkiye Kırgızistan'da çifte bayram yaşattı

BİŞKEK (AA) - RAUF MALTAŞ - Türk sivil toplum kuruluşları Kırgızistan'da kurban yardımı seferberliği gerçekleştirdi.

Her geçen yıl Orta Asya'daki ağırlığını ve hizmetlerini çeşitli kurum, kuruluşlar aracılığıyla artıran Türkiye'nin, bu misyonuna yardım kuruluşları da yürüttükleri yardım faaliyetleriyle destek veriyor.

Türkiye'nin dünya genelindeki "yardım lokomotifi" olarak çalışan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) başta olmak üzere Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Cansuyu Derneği olmak üzere aralarında daha küçük ölçekli sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 15 yardım kuruluşu, bu yıl Kırgızistan'da adeta yardım seferberliği yürütüyor.

Türklerin Müslümanlıkla tanıştığı Talas Savaşı'nın yapıldığı bölgeden Tanrı Dağları eteklerine kadar ülkenin dört bir köşesinde Türk yardım kuruluşları, tek tek kurban kesip ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

- Ücra köylere kadar ulaşılıyor

Türk halkı, yardım kuruluşlarının "Ana yurtta kurban" sloganıyla çalışma yürüttükleri kampanyaya bağışta bulunarak, Orta Asya'nın kalbi konumundaki Kırgızistan'da bu yıl 10 bini aşkın kurban kesimiyle binlerce ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşinin ve soydaşının evine kurban etinin girmesine vesile oldu.