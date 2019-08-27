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Türkiye Leyla’ya sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir buçuk aylıkken üzerindeki eşarbın alev alması alması sonucu yüzünde ağır yanıklar oluşan 20 yaşındaki Leyla Demirci’ye vatandaşlar destek çıktı, Sağlık Bakanlığı sahip çıktı.

Türkiye Leyla’ya sahip çıktı

Kahramanmaraş’ta bir buçuk aylıkken üzerindeki eşarbın alev alması alması sonucu yüzünde ağır yanıklar oluşan 20 yaşındaki Leyla Demirci’ye vatandaşlar destek çıktı, Sağlık Bakanlığı sahip çıktı. Leyla, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kendisine sosyal medyadan destek olanlara teşekkür etti.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde yaşayan ve Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla, bir buçuk aylıkken yüzüne örtülü eşarbın yanması sonucu yüz ve kafasındaki deride yanıklar oluştu. İhlas Haber Ajansı tarafından Leyla’nın kendisine uygun yüz nakli istemesiyle ilgili servis ettiği haber "Ben Leyla" hastagı ile Twitter’da trend topic oldu.
Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere duyarlı vatandaşlar Leyla için harekete geçip destek oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından “Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum” ifadelerini paylaştı.
Kendisi için yazılan yorumlar ve paylaşımlar için teşekkür eden Leyla Demirci, Sağlık Bakanlığına da teşekkür etti. Bakanlığın kendisinin tedavisi için çalışma başlattığını söyleyen Demirci, “Bugün Sağlık Bakanlığından aradılar, onlar hastane konusunda yardım edeceklerini söylediler. Biz de tamam dedik. Annem babam hepimiz birlikte yaşıyoruz. Babam bir yıl önce işten çıkarıldı ve şu anda hiç işi yok evde. Babama bir iş olmasını istiyorum. Sosyal medyada benim hakkımda düşüncesi olan Türk halkına çok teşekkür ederim” dedi.
Kızının sağlığına kavuşması ve eşinin bir işe girmesini isteyen anne Ülfet Demirci ise, “İnşallah benim kızım iyi olur. Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve sosyal medyadan yorum yapan insanlara teşekkür ediyorum. Tabi kızımız ile zorluklar yaşıyoruz. Burada sadece kızımın bakıcı maaşı ile yaşıyoruz. Eşim işsiz ona da bir iş bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Leyla’ya sahip çıktı

Türkiye Leyla’ya sahip çıktı

Türkiye Leyla’ya sahip çıktı

Türkiye Leyla’ya sahip çıktı

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