HABER

Türkiye Maarif Vakfı'ndan Tunus'ta yeni eğitim yılı açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Tunus'taki Tunus Uluslararası Maarif Okulu yeni eğitim-öğretim yılına başladı

TUNUS (AA) - Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Tunus'taki okulu Tunus Uluslararası Maarif Okulu yeni eğitim-öğretim yılına bugün düzenlenen törenle başladı.

Başkent Tunus'taki okulun bahçesinde gerçekleştirilen törene Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Refik Ali Onaner ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe ve Türkiye Uluslararası Maarif Okulları Tunus Direktörü Murat Yılmaz'ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Onaner, Maarif okulunun kısa sürede elde ettiği bu başarı ve Tunuslu öğrencilerin okula gösterdiği ilginin bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Tunus Büyükelçiliği olarak bu mutluluğu paylaştıklarını dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Kabaktepe de 35 ülkede 300 okulu bulunan büyük bir eğitim ailesiyle tüm dünyada olduğu gibi Tunus'ta da Maarif okulunun "hem kendi ülkelerine, hem tüm insanlığa faydalı olacak nesiller yetiştirilmesi için çaba sarfedecek" bir eğitimi amaçladığını söyledi.

Türkiye Uluslararası Maarif Okulları Tunus Direktörü Murat Yılmaz ise Maarif'in Tunus'taki okulu ilk açıldığında "potansiyelinin çok altında ve şartlarının oldukça mütevazı olduğunun" altını çizerek, okulun faaliyet gösterdiği iki yıl içinde elde ettiği başarılar ve uluslararası düzeyde eğitim akreditasyonlarını elde edecek kalite standartlarını sağlamasının ardından Tunuslu öğrenciler ve aileler için bir çekim merkezi haline geldiğini" aktardı.

PARTNER İşte o fotoğrafların perde arkası! İşte o fotoğrafların perde arkası!
Ankara'da drift yapan gençler pist istiyorAnkara'da drift yapan gençler pist istiyor
İBB Medya, personel alımı yapacakİBB Medya, personel alımı yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TMV Tunus

En Çok Okunan Haberler

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.