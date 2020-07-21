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  4. Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü

Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 19:48 | Son Güncelleme

Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü

Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ile görüştü. Görüşme Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ele alındı. Floros, Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de bir araya geldi. Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini yazdı.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. (DHA)

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