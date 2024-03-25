Türkiye'nin 25'inci sakin şehri oldu 'Turizm açısından büyük ivme kazanacak'

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’ın girişimleriyle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan da teknik destek alınarak 'Cittaslow Türkiye' ofisine yaklaşık 2 yıl önce başvuruda bulunuldu. İlçe; hava kalitesi, kanalizasyon, temiz su hattı, okuma yazma oranı, imar hareketliliği gibi 72 farklı alanda incelemeye alındı. 23 Mart'ta Belçika’nın Damme kentinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi’nde Daday, Türkiye'nin 25'inci sakin şehri olarak açıklandı.

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Cittaslow üyeliğinin Daday'a büyük katkı sağlayacağını, Daday’ın turizm açısından büyük ivme kazanacağını söyledi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





