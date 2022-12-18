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Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşların akın ettiği Batum'da şoke eden iPhone hırsızlığı! Bilgi ulaştırana bin dolar ödül verilecek

18.12.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşların telefon fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle akın ettiği Gürcistan'ın Batum şehrinde şoke eden bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Telefonu çalan kişinin Türk vatandaşı olduğunu ileri süren mağaza, hırsızla ilgili bilgi ulaştırana bin dolar para ödülü vereceğini duyurdu. Hırsızlık ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşların akın ettiği Batum'da şoke eden iPhone hırsızlığı! Bilgi ulaştırana bin dolar ödül verilecek

Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor. Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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MAĞAZA 'TÜRK VATANDAŞI' DEDİ, BİN DOLAR ÖDÜL KOYDU

Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti. (İHA)

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Gürcistan iPhone Batum

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