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Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı buluttan şapkasını taktı

19.03.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, zirvesindeki şapkayı andıran dairesel şekille görenler için güzel bir manzara oluşturdu.

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı buluttan şapkasını taktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliği nedeniyle Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen, çevresinde kar ve sisin eksik olmadığı, efsanelere de konu olan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut tabakası, şapkayı andıran haliyle adeta kartpostallık bir görüntüye büründü.

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İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırına da yakın olan ve bu ülkelerde de doyumsuz manzaralar sunan Ağrı Dağı'nı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, dağ dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına da ev sahipliği yapıyor. Zirvesinde dört mevsim kar eksik olmayan Ağrı Dağı'na gelen gezginler ve fotoğraf sanatçıları, manzarayı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarışıyor. (İHA)

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Ağrı Dağı

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