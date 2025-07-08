Türkiye’nin en güzel giyinen kadın ünlülerinin tarzını bu içerikte inceliyoruz!

1. Serenay Sarıkaya



Modern ve cesur tarz deyince aklımıza nasıl Serenay gelmesin! Onu genellikle içinde tıpkı kuğu gibi durduğu derin dekolteli elbiseleri, oversized ceketleri ve cool havasıyla görüyoruz. Zaten yüzünün güzelliği sayesinde ne giyerse giysin kendisine yakıştırmayı başarıyor! Keşke bize modanın dersini verse...

2. Demet Özdemir



Son yıllarda hafızalardan silinmeyen ve stil deyince akla gelen isimlerden biri de Demet Özdemir! Kendisinin tarzını incelediğimizde ince detayları birleştirmeyi çok sevdiğini gözlemliyoruz. Zarif elbiseler giymeyi çok seviyor ama yeri geldiğinde de dekolteli elbiseler ondan soruluyor. Günlük tarzında da onu minimal ve pastel tonları tercih ettiğini görüyoruz.

3. Tuba Büyüküstün



Zarifliğini, moda anlayışı ile birleştirip şıklık neymiş bizlere ders niteliğinde gösteriyor. Genellikle abartıdan uzak ve zamansız parçalar onun tarzını yansıtıyor. Siyah rengini kombinlerinde fazlaca görüyoruz. Bu tercih kahkülleri ve renkli gözleri ile inanılmaz güzel bir bütünlük sağlıyor. Feminen duruşu ile de gören herkesi kendine imrendiriyor...

4. Bergüzar Korel



Doğal güzelliği ile öne çıkan isimlerden biri Bergüzar... Kendisi bu doğallığı, tarzı ile birleştirip göz kamaştırıcı bir şıklık yaratıyor. Genellikle rahat giyiniyor ama bu parçalar asla özensiz durmuyor. Aksine oldukça şık bir şekilde taşıyor. Yine makyaj tercihlerinde de varla yok arası bir tercih yaptığını söyleyebiliriz.

5. Hadise



Hadise, Türkiye'de sahnede en cesur giyinen kadın sanatçılardan biri! Sahnede hiçbir ışık olmasın yine o kendi ışığı ile etrafa renk saçar! Tarzı genel olarak cesur, iddialı ve dikkat çekici. Her giydiği bir şekilde olay oluyor ve çok konuşuluyor. Derin yırtmaçlar, taşlı elbiseler, özenle yapılmış dalgalı saçlar ve tabii ki de kırmızı tonlar onun stil kodları. Kesinlikle o bir diva!

6. Ezgi Mola



Ezgi Mola'nın stilini incelediğimizde özellikle son yıllarda oversize parçaları sıkça tercih ettiğini gözlemliyoruz. Kombinlerinde iddialı parçalar yerine coolluğunu yansıtan parçalar giyiniyor. Kısa feminen saçları, onun kendine has yarattığı bu tarz ile de çok güzel bütünleşiyor. Yine Ezgi Mola deyince aklımıza gelen parçalardan bir diğeri de blazer ceketler!

7. Dilan Çiçek Deniz



Dilan Çiçek'in bitmeyen enerjisi ve tatlılığı stiline de harika bir şekilde yansıyor. Özellikle kombinlerinde festival ve sokak stilinde modern parçaları etnik detaylarla birleştirmeyi seviyor! Crop toplar, denimler ve çarpıcı aksesuarlar onun vazgeçemeyeceği aksesuarlarından.

8. Bensu Soral



Bensu Soral'ın tarzının minimalist ama asla sıradan olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Abartı parçaları gardırobunda pek bulundurmuyor. Özellikle kombinlerinde çizgileri çok güzel kullanıyor. Renk tercihleri ise dikkat çekmeyen sade tonlardan yana. Kırmızı rujla birlikte kombinler yapmaya bayılıyor.

9. Meryem Uzerli



Meryem Uzerli muhteşem turuncu saçları ve yeşil gözleri ile güzelliğine güzellik katan harika sanatçılardan biri. Kendisi genellikle özel günlerde uzun elbiseler tercih ediyor. Gösterişli küpeler takarak stilini birleştiriyor. Günlük stilinde ise tam tersi olarak daha sade kombinlerle onu görüyoruz. Ne giyse kendine yakıştırıyor!

10. Sıla Gençoğlu



Müzik konusundaki başarısı kadar stili konusunda da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Sıla'nın tarzı genellikle feminen duruşuyla uyumlu maskülen parçalar, deri ceketler, salaş pantolonlar başrolde. Bohem ve rock’n roll çizgilerini birleştiren stilinde "güçlü kadın" imajını vermeyi de ihmal etmiyor. Koyu renkli makyajı ile de stilini tamamlıyor.