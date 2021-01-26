Türkiye'nin en sıcak şehrinde kayak sezonu başladı

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ'da kar kalınlığının 50 santime ulaştı. Güneşli havayı da fırsat bilen, çevre il ve ilçelerdeki çok sayıda kişi, Karacadağ'a gelerek kayak yaptı. Karacadağ Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler karda mangal keyfini yaşarken, birçok kişi ise kızaklarla kaymaya çalışarak eğlendi. Bölge halkı ise yöresel kıyafetleri olan şalvarları ile kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının gecikmesi nedeniyle sezonu geç açtıklarını ifade eden kayak merkezi işletmecisi Orhan Atilla, "Bu yıl karın geç yağmasından dolayı kayak sezonunu geç açtık. Kar yeterli seviyeye ulaştı, merkezimize kayak severleri bekliyoruz” dedi.

(DHA)

