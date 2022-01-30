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Türkiye'nin en soğuk kenti! Ardahan Göle'de sıcaklık eksi 31,5 dereceye kadar düştü

30.01.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da soğuk hava adeta şehri teslim aldı. Sıcaklığın dün gece sıfırın altında 31,5 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesi, Türkiye’nin en soğuk kenti oldu. Dondurucu soğuklar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Yavuz Irmak, "Araçlar çalışmıyor. Bu gidişle donacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin en soğuk kenti! Ardahan Göle'de sıcaklık eksi 31,5 dereceye kadar düştü

Ardahan’da soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor. kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 31,5 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 22,7, Çıldır’da 20, Posof’ta 16, Damal’da 19,8 ve Hanak’ta eksi 23,9 dereceyi gösterdi.

"BU GİDİŞLE DONACAĞIZ"

Dondurucu soğuklar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Yavuz Irmak, ’’Şu anda sıcaklık eksi 17 derece ve sabah saatlerinde 35 dereceye kadar düşer. Allah bize yardım etsin. Araçlar çalışmıyor. Gece saatlerinde araçlar donmasın diye yarım saat çalıştırıyoruz. Bu gidişle hep donacağız’’ dedi.

HAVA

SİBİRYA SOĞUKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

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Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ardahan
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