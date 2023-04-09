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Türkiye’nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Samandağ’da tepki çeken görüntü! Binaların molozları dökülüyor

09.04.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cennetinin bulunduğu bölgeye depremde çöken binaların enkazı dökülüyor. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti, molozlardan yükselen toz bulutlarıyla griye büründü. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "Moloz tozlarında bizi en çok endişelendiren asbest" dedi.

Türkiye’nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Samandağ’da tepki çeken görüntü! Binaların molozları dökülüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, 11 ilde en çok yıkımı Hatay’da yaptı. Binlerce binanın enkaza döndüğü Hatay’da enkazın kaldırılmasına devam ediliyor. Kaldırılan enkaz ise belirlenen moloz dökme alanlarına götürülüyor.

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Moloz dökme alanlarından birinin Samandağ ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı’na dökülmesi dikkat çekti. Molozlardan yükselen tozlar nedeniyle Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cenneti adeta griye büründü.

'BİZİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN ASBEST'

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Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, “Buradaki moloz tozlarında bizi en çok endişelendiren bir endüstriyel ham madde olan asbest. Asbest 2010 yılında yasaklandı. Yapılarda izolasyonda kullanılıyor. Bazen güneşlik olarak bazen de çok eski 30 yıllık binaların havalandırmaları üzerinde kaplama olarak kullanılıyor. Bu yıkılan binalar yerle bir oldu. Bu asbestler bu molozlara, bu taşlara karıştı. Sadece asbest değil birçok kimyasal madde, zehirli madde bunun içerisinde yerleşimle iç içe dökülüyor” diye konuştu. (İHA)

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Hatay Samandağ

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