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Türkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyor

21.10.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esence (Keşiş) Dağlarının 2 bin 700 rakıma ulaşan Öğretim Üyesi Mert Elverici, Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Aygır Gölüne serbest dalış yaptı. Göldeki canlı popülasyonunu gözlemlemek için dalış yapan Elverci, çevre temizliği de yaptı.

Türkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mert Elverici, 2 bin 700 rakımda bulunan Aygır Gölündeki canlı popülasyonu gözlemlemek için serbest dalış gerçekleştirdi.

GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINA YAŞAM ALANI OLMUŞ

Göle dalış yapıp su altı kamerasıyla fotoğraf ve videolar çeken Elverici, gökkuşağı alabalıklarına denk geldi.

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Su altındaki flora ve faunası da görüntüleyen Dr. Mert Elverici, göle gelişigüzel atılan naylon, kutu, olta gibi pislikleri de sudan çıkararak temizlik yaptı.

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ATIKLARI DA TEMİZLEDİ

Dr. Elverici, “Göldeki canlı popülasyonunu merak ediyorduk. Gökkuşağı alabalıkları bu gölde varlıklarını sürdürüyor. Gölün içerisine atılmış kutu, naylon gibi atıkları temizledim” dedi.

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İHA

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