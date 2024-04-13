Türkiye'nin gözü Antalya'da! Televizyonlar teleferikte mahsur kalanlara kilitlendi: Canlı yayında yürekler ağza geldi

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 2 kişi daha Sahil Güvenlik Komutanlığı hava sahasına indirildi. Kabinde mahsur kalan Aksaray’dan Antalya’ya tatile gelen anne Nasima Seyitaslan ve 1 buçuk yaşındaki kızı Beyzanur Seyitaslan tahliye edildi. Nasima Seyitaslan, kabinde 5'i çocuk 9 kişinin olduğunu ifade etti. Anne ve kızının kurtarılmasının ardından, aynı kabinde 3 yetişkin ve 4 çocuk tahliye edilmeyi bekliyor.

MAHSUR KALAN BİR KADININ KURTARILMA ANLARI

Antalya’daki teleferikte mahsur kalan bir kadının kurtarılma anları ise sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların o anlarda yaşadığı korku ise dikkat çekti. Annesinin kurtarıldığı anları izleyen oğlu ise ‘Anne aşağı gidince ara’ diyerek seslendi.

ANTALYA'DA TELEFERİKTE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR PAYLAŞTI

Antalya teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlar o anları sosyal medyada paylaştı. Havada asılı kalan kabinlerden birinde mahsur kalan bir vatandaş ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

CANLI YAYINDA KURTARMA ANLARI

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, Antalya'da teleferik kazasının yaşandığı bölgeden son gelişmeleri aktardı. Çakmak, "15 kabindeki 98 kişi kurtarıldı. Havada asılı haldeki 9 kabinde tahliye çalışmaları devam ediyor" dedi.

Ekiplerin mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bir vatandaşın teleferik kabininden kurtarıldığı anlar CNN TÜRK yayınına yansıdı.

BAKAN YERLİKAYA: “ASILI KALAN 15 KABİNDEKİ 98 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da teleferikte mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Antalya’da teleferikte mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarında devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bölgede 543 personelin çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.

AFAD: 543 ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya’da asılı kalan 14 teleferik kabinindeki 87 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kalması üzerine mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Asılı kalan 14 kabindeki 87 kişi başarıyla tahliye edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Olay yerinde 4 helikopterin aktif olarak görev yaptığı bildirilen açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN BÖCEK: "TELEFERİĞİN YILLIK AĞIR BAKIMLARI, NORMAL RUTİN BAKIMLARI YAPILDI"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanın teleferik kazasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada teleferiğin yıllık ağır bakımları, normal rutin bakımları hepsinin yapıldığını söyledi.

Saat 17.28’de meydana gelen talihsiz kaza sonrasında tahliye sırasında 3 kişinin daha yaralandığını söyleyen Başkan Böcek, "Tahliye sırasında 3 yaralı vatandaşımız daha oldu, şu an 10 yaralı vatandaşımız var. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Saat 03.03 itibariyle 11 kabinde 74 vatandaşımız kurtarıldı. 13 kabinde 100’e yakın vatandaşımız var, çalışmalarımız devam ediyor.Burası biliyorsunuz 2017 yılında hizmete geçen belediye şirketi tarafından hizmet sunulan bir yer. Ben 2019’da göreve başladım, göreve geldiğim an itibariyle devlet devamlılık gerektirir, aynı şekilde belediyemizin şirketiyle devam ediyor. Yıllık ağır bakımları, normal rutin bakımları hepsi yapılıyor. Yılbaşından sonra ağır bakımı protokol anlaşması yapılmış ve 5 Mart’ta hizmete açılmıştır. Bugün de bu talihsiz olay gerçekleşti. Tüm amacımız 100’e yakın vatandaşımızın biran önce kurtarılmasını sağlamaktır, diğer konular yasal mevzuatlar içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi.

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildiren Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

BAKAN KOCA: YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYET ARZ ETMEMEKTE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaralı vatandaşların sağlık durumlarının ciddi olmadığını belirtti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30’u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."





