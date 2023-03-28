HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz 5. duruşmada tahliye edildi

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz 5. duruşmada tahliye edildi

28.03.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz çıktığı 5. duruşmada tahliye edildi. Özkiraz hakkında açılan 3 davada toplam 13 yıla kadar hapisle yargılanıyordu.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz 5. duruşmada tahliye edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5'nci duruşması bugün Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Özkiraz için tahliye kararı çıktı.

Ekran Alıntısı

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da trafik kilit! Yağmur sebebiyle...İstanbul'da trafik kilit! Yağmur sebebiyle...
Kılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çektiKılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çekti
Yavuz'un FETÖ firarisi Şükür'e attığı tweet tepki çekti!Yavuz'un FETÖ firarisi Şükür'e attığı tweet tepki çekti!
Anahtar Kelimeler:
Doktor

En Çok Okunan Haberler

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı

Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı

'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!

'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.