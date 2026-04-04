Türkiye’nin il il isim haritası şaşırttı! Zeynep tahtını kaybetti, zirve değişti

Nüfus verilerinden derlenen 2025 yılı kız bebek isimleri raporu, Türkiye'nin kültürel tercihlerindeki güncel değişimi ortaya koydu. Uzun yıllardır zirveyi koruyan isimlerin yanına modern tınılı isimlerin eklendiği listede, yılın en popüler üç ismi belli oldu.

Türkiye’nin il il isim haritası şaşırttı! Zeynep tahtını kaybetti, zirve değişti
Gökçen Kökden

Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerden kızlara "Alya", erkeklere ise en çok "Alparslan" ismi verildi. Kız isimlerini Alya'nın ardından Defne ve Gökçe sık koyulan isimleri takip ederek, yılın 3 popüler ismi oldu. Peki bölgelere ve illere göre isimler nasıl dağılım gösterdi. İşte detaylar...

BÖLGELERE GÖRE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Türkiye’nin il il isim haritası şaşırttı! Zeynep tahtını kaybetti, zirve değişti 1

Marmara Bölgesi:

Alya: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Bilecik.

Gökçe: Balıkesir.

Defne: Kırklareli, Yalova.

Ege Bölgesi:

Alya: İzmir, Aydın, Denizli, Muğla.

Gökçe: Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya.

Umay: Çanakkale.

İç Anadolu Bölgesi:

Türkiye’nin il il isim haritası şaşırttı! Zeynep tahtını kaybetti, zirve değişti 2

Gökçe: Ankara, Konya, Karaman, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat.

Alya: Eskişehir, Kırıkkale (Asya ismiyle eşit miktarda).

Akdeniz Bölgesi:

Alya: Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay (Gökçe ile birlikte).

Gökçe: Isparta, Burdur, Hatay (Alya ile birlikte).

Karadeniz Bölgesi:

Türkiye’nin il il isim haritası şaşırttı! Zeynep tahtını kaybetti, zirve değişti 3

Alya: Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop.

Gökçe: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum, Tokat.

Asel: Artvin.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Türkiye’nin il il isim haritası şaşırttı! Zeynep tahtını kaybetti, zirve değişti 2

Alya: Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Kars.

Gökçe: Erzurum, Erzincan, Tunceli.

Asel: Ağrı, Van.

Umay: Ardahan.

Zeynep: Iğdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Zeynep: Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman.

Asel: Siirt.

Lina: Şırnak.

Elisa: Hakkari.

2025 yılında en çok tercih edilen kız bebek isimleri sırasıyla Alya, Defne ve Gökçe olarak kayıtlara geçti. Kırıkkale ilinde Asya ve Alya isimleri tam olarak eşit oranda tercih edilerek ilginç bir istatistik oluşturdu.

Harita görsel kaynak: x.com/verikaynagi

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Nufusun nerdeyse %90,nın İsmi Arapca,Ülke Arap isminden kurtulmalı...
@happenstance kuran-ı kerim de geçriğine bakıyor genelde müslüman böyle yapar. sen müslüman değilsen haklısın
köpek ismimi koysunlar mesala senin adın karabaş olsun bundan sonra
@happenstance senin zihniyeyttekilerden kurtulsak yeter...
konuştuğun dili gercekten Türkçe mi saniyon yüzde 25/30 arapça ve arabca kökenli kelimeler 25/30 Farsça ve kokenli kelimeler yüzde 20 ingilizce ve kökenli kelime yuzde 5 diğer batı dillerinden alınan kelimeler türk ismi bile İtalyanca 12/13 yy batı ege kıyılarına doğudan gelenlere Ceneviz venedikler turcia demişler bu isimlendirme diğer batı dillarine geçmiş 18/19 yy.bati eğitim için giden öğrencilere turcia turkey turkia demeleri ile Türklük ortaya çıkmış ve bu öğrenciler bu kelimeye satılarak Osmanlı bin kurtlusunun bir ulusa dayanması gerektiğini bu nedenle bir ulus inşaa edilmesi gerek
derdimiz bumu şimdi.
Zeynep ismi 3 sırada olmalı Urfa'da doğan çocukların nüfusu bile diğer illere oranla yüksek 🙂
