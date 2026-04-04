Türkiye’nin il il isim haritası şaşırttı! Zeynep tahtını kaybetti, zirve değişti

Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerden kızlara "Alya", erkeklere ise en çok "Alparslan" ismi verildi. Kız isimlerini Alya'nın ardından Defne ve Gökçe sık koyulan isimleri takip ederek, yılın 3 popüler ismi oldu. Peki bölgelere ve illere göre isimler nasıl dağılım gösterdi. İşte detaylar...

BÖLGELERE GÖRE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Marmara Bölgesi:

Alya: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Bilecik.

Gökçe: Balıkesir.

Defne: Kırklareli, Yalova.

Ege Bölgesi:

Alya: İzmir, Aydın, Denizli, Muğla.

Gökçe: Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya.

Umay: Çanakkale.

İç Anadolu Bölgesi:

Gökçe: Ankara, Konya, Karaman, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat.

Alya: Eskişehir, Kırıkkale (Asya ismiyle eşit miktarda).

Akdeniz Bölgesi:

Alya: Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay (Gökçe ile birlikte).

Gökçe: Isparta, Burdur, Hatay (Alya ile birlikte).

Karadeniz Bölgesi:

Alya: Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop.

Gökçe: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum, Tokat.

Asel: Artvin.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Alya: Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Kars.

Gökçe: Erzurum, Erzincan, Tunceli.

Asel: Ağrı, Van.

Umay: Ardahan.

Zeynep: Iğdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Zeynep: Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman.

Asel: Siirt.

Lina: Şırnak.

Elisa: Hakkari.

2025 yılında en çok tercih edilen kız bebek isimleri sırasıyla Alya, Defne ve Gökçe olarak kayıtlara geçti. Kırıkkale ilinde Asya ve Alya isimleri tam olarak eşit oranda tercih edilerek ilginç bir istatistik oluşturdu.

Harita görsel kaynak: x.com/verikaynagi