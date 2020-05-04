Türkiye'nin ilk Verem Araştırma Merkezi (AKVUAM) kuruldu

Dünyada insan sağlığını tehdit eden hastalıkların başında gelen ve en çok öldüren 10'uncu hastalık olan veremle mücadele için Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma merkezi kuruldu. Merkezin kuruluşuyla yeni yerli ve milli ilaç ve aşı geliştirilmesi, fenotipik ve moleküler tanı ve duyarlılık yöntemleri geliştirme çalışmaları yapılarak; inovasyon, ürün geliştirme, prototip, patent gibi uygulamaya yönelik çalışmalara öncü olunması amaçlanıyor. AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, veremin başta akciğerler olmak üzere, solunum yolunu veya diğer organları tutabilen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyledi. Veremin dünya çapında hala çözülemeyen bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çoban, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2019 verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 23'ü, yani yaklaşık 1,66 milyar kişi verem basili ile enfektedir. Gelişmekte olan ülkelerde verem hastalığı hala önemli bir ölüm nedenidir" dedi.

'HASTALIK HALA ÖNEMİNİ KORUYOR'

Yıllar içerisinde mevcut ilaçlara dirençli verem vakalarında artış gözlenmesinin, hastalığın önemini hala koruduğunu gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Çoban, ''Verem hastalığına yakalanmış kişilerin tanı ve tedavisindeki başarısızlık, hastalıktan tam korunmayı sağlayan bir aşının olmaması, son 40 yıldır tedavi için geliştirilen ilaç sayısının yok denecek kadar az olması, bu alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden, Türkiye'nin ilk Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur" diye konuştu.