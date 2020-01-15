Türkiye’nin İlk Yerli Şarj Edilebilir Hibrit Ticari Aracı Ankara’da Yollara Çıkacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte sergilenen, Türkiye’de üretilen segmentinin ilki, uluslararası ödüllü modelin test amaçlı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verileceği ve buradan elde edilecek verilerin Ford Otosan mühendisleri tarafından Akıllı Şehir Modelleri, Temiz Ulaşım Yöntemleri ve ürün geliştirme için kullanılacağı bilgisi de paylaşıldı.

2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödüllü, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Transit Custom PHEV’i Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde sergileyen Ford Otosan, etkinlik kapsamında test amaçlı olarak 2 adet aracın da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verileceğini duyurdu. Böylece araçlar Ford’un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından, Ford Otosan tarafından Ankara yollarında test edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde tanıtılan segmentinde ilk Yeni Ford Transit ve Tourneo Custom PHEV, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretiliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) dünyada sadece 16 fabrikayı kabul ettiği “Global Lighthouse Network” ağına Türkiye’den giren ilk otomotiv tesisi olan Kocaeli Fabrikası’nda kısa süre önce seri üretime geçen model, Türkiye’de üretilen şarj edilebilir hibrit elektrikli ilk ticari araç olma unvanına da sahip bulunuyor.

“Akıllı Şehir” uygulamaları çerçevesinde geliştirilen “Temiz Ulaşım” projeleri kapsamında, Ford Otosan tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne test amaçlı verilecek 2 araçla hem kullanıcıların elektrikli araç deneyimleri gözlemlenecek hem de araçlardan alınacak veriler, Ford Otosan ürün geliştirme süreçlerinde kullanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise elektrikli araçlar ile taşımacılık hizmetleri verecek.