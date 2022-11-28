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Türkiye'nin konuştuğu Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme! Polisler nehirde arama başlattı

28.11.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu Erdal Sakız cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sakarya'da kaybolduktan 10 gün sonra, ateşli silahla vurulduğu tespit edilen ve cesedi bulunan Erdal Sakız'ın öldürülmesine ilişkin aynı aileden 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan şahıslardan birinin itirafları doğrultusunda deniz polisleri, Sakarya Nehri'nde silah aradı.

Türkiye'nin konuştuğu Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme! Polisler nehirde arama başlattı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan Erdal Sakız (43) cinayetinde tutuklanan Ersin Koç'un silahları Sakarya Nehri'ne attığını itiraf etmesinin ardından deniz polisi tarafından nehirde arama başlatıldı.

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın 10 gün sonra Çam dağı ormanında otomobilinin içerisinde baş ve göğüs kısmında mermi ve ayrıca elinde ise tüfekle vurulduğu anlaşılan cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında para meselesi bulunduğu öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı.

DALGIÇ POLİSLER NEHİRDE SİLAHLARI ARIYOR

Ersin Koç'un ifadesinde cinayette kullanılan silahları Ferizli ilçe girişi mevkinde Sakarya Nehri üzerinde bulunan köprüden aşağıya attığını söylemesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler tarafından nehirde arama başlatıldı. Gün boyu yapılan aramalarda polisler silaha rastlamazken aramaların yarın da devam edeceği öğrenildi. (DHA)

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