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Türkiye'nin konuştuğu 'Müslüme Yağal' davasında yeni gelişme! Savcı, mütalaasını açıkladı

03.10.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

Türkiye'nin konuştuğu 'Müslüme Yağal' davasında yeni gelişme! Savcı, mütalaasını açıkladı

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu H. Yağal'ın; Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

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H. Yağal'ın ayrıca gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı "çocuğun cinsel istismarı"ndan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın beraatı, anne S. Yağal'ın ise cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

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OLAY VE DAVA SÜRECİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

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H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

(AA)

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Müslüme Yağal

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