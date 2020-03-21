Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı cuma mesajında, "Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur. Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi diğer insanların sağlığını da tehlikeye atmama sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararları doğrultusunda, devlet hizmet yükümlülüğü, açıktan atama, iller arası aile hekimliği başta olmak üzere tüm kura başvuruları e-devlet üzerinden alınacak, kura çekimleri internetten canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendiği belirtildi.

Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevlerindeki doktor sayısını artırdıklarını belirten Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı acilen dağıtacaklarını belirterek, mart sonuna gelmeden, en geç nisan ayının başında yardımların ulaştırılacağını bildirdi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Selçuk, koronavirüs nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soruya "Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz." yanıtını verdi.

Selçuk, sınavın hangi konuları içereceğine ilişkin ise "Değerli öğrenciler, siz yüz yüze ne eğitim gördüyseniz, sınav onlardan, rahatlayın. Anne babayı rahatlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs önlemlerini içeren genelge gönderildi. Genelgeye göre, içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşları bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirecek. Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmeyecek. İl Özel İdareleri ve Belediyelerce işletilen, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek ve bu süre kadar sözleşme süreleri de uzatılacak.