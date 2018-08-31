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Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili kan donduran iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar'da icra memurları tarafından babasından alınan 10 yaşındaki Yağmur'un gözyaşları Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Olayla ilgili kan donduran bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre küçük kız annesinden şiddet görüyordu ve baba defalarca bu konuda şikayette bulunmuştu

Bağcılar'da annesi ve babası boşanan, velayeti annesine verilen 10 yaşındaki Yağmur Çorlu, mahkeme kararıyla 1 aylık kalması için verildiği babasından bu süreyi aştığı gerekçesiyle önceki gün icra memurları eşliğinde alınarak annesine teslim edildi.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Küçük Yağmur'un icra memurlarına annesine gitmek istemediğini söylediği ve babasına sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçük Yağmur, babasına sarılarak, icra memurlarına gitmek istemediğini söyleyip, "Annem beni dövüyor. Ona gitmek istemiyorum" demişti.DHA'nın ulaştığı bilgilere göre 18 Nisan 2018 günü Yağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı ve bu nedenle emniyete giden babanın suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

ANNE KIZINA ŞİDDET UYGULAMIŞ

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde dinlenen küçük kız, annesinin yaptıklarını anlattı.
Bunun üzerine de baba Metin Çorlu'nun şikayeti üzerine anne Züleyha Çorlu'ya 'kasten yaralama' suçlamasıyla işlem yapıldı.

Züleyha Çorlu'nun 13 kez emniyetlik olduğu da ortaya çıktı. Anne Züleyha Çorlu'nun 2011 yılında 'kötü muamele', 2013 yılında 'şiddet' nedeniyle, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eşi Metin Çorlu'dan aynı yıl 6 kez şikayetçi olduğu, diğer yıllarda da 'hakaret', 'tehdit' gibi suçlarla ilgili ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.
Bu arada, iddalarla ilgili görüş almak isteyen DHA muhabiri, anne Züleyha Çorlu'ya ulaşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
icra Icra Memuru Yağmur Çorlu

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