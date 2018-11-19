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'Türkiye, OECD ülkeleri arasında kişi başı antibiyotik tüketiminde ilk sırada'

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde, 'Antibiyotik Direnci Farkındalık Haftası' etkinliği düzenlendi.

'Türkiye, OECD ülkeleri arasında kişi başı antibiyotik tüketiminde ilk sırada'

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde, 'Antibiyotik Direnci Farkındalık Haftası' etkinliği düzenlendi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Ulu Kılıç, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında, kişi başına en çok antibiyotik tüketen ülkeler arasında ilk sıradadır" dedi.
Gevher Nesibe Hastanesi'nin poliklinikler girişinde düzenlenen etkinlikte, hastalara, antibiyotik direncinin anlatıldığı broşürler dağıtıldı. Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney'in de katıldığı etkinlik hakkında bilgi veren ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kılıç, antibiyotiklerin sadece bakteriler üzerine etkili olduğunu ve bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığını söyledi. Antibiyotiklerin, virüslerin neden olduğu hastalıkları tedavi etmediğini kaydeden Doç. Dr. Kılıç, her antibiyotiğin her hastalık için uygun olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
'"Antibiyotikler, ateş düşürücü olarak kullanılmaz. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı, bakterilerin direnç gelişimi ile sonuçlanır. 'Antibiyotik direnci' dediğimiz bu durum, bakterilerin antibiyotiğe rağmen enfeksiyon gelişmesine neden olur. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı ve direnç gelişimi, sadece bu antibiyotikleri uygun biçimde kullanmayan kişide değil; sonradan dirençli bakteri ile enfekte olan kişi için de sorundur. Yakın gelecekte antibiyotikler, tamamen etkisiz hale gelebilir. Bu, 'antibiyotik öncesi çağa dönüş' demektir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında, kişi başına en çok antibiyotik tüketen ülkeler arasında ilk sıradadır. Antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan kaynaklanan küresel ölümlerin, her yıl 700 bin olduğu tahmin ediliyor. Antibiyotik dirençli olguların artışını durdurmak için bir şey yapılmazsa bu sayının 2050 yılına kadar toplam olarak 10 milyon kişiye kadar yükselebileceği düşünülüyor. Antibiyotik direncini önlemek için viral enfeksiyonlarda antibiyotikler etkisiz olacağından nezle, grip gibi enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik kullanılmamalı. Enfeksiyon sıklığını ve antibiyotik kullanımını azaltmak için risk grubundaki kişiler grip ve zatürre aşıları ile aşılanmalı. El yıkama ve temiz su ve gıda kullanımına dikkat edilmesi gerekir."

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'Türkiye, OECD ülkeleri arasında kişi başı antibiyotik tüketiminde ilk sırada'

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